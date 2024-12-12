以色列空袭叙利亚 布林肯称为防止叙军装备落入敌手

afp_tickers

3 分钟

（法新社约旦阿卡巴12日电） 叙利亚总统巴夏尔・阿塞德遭伊斯兰主义者领导的反抗军推翻后，美国国务卿布林肯今天表示，以色列自那时起对叙利亚的空袭，目的在防止军事装备落入危险分子手里。

布林肯（Antony Blinken）在访问约旦期间表示：「以方交待那些行动的目的，在于试图确保叙利亚军队弃置的军事装备不会落入危险分子手里，例如恐怖分子、极端分子等。」

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天也在耶路撒冷告诉美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan），在巴夏尔・阿塞德（Bashar al-Assad）被推翻后，有必要「防止（来自叙利亚针对以色列的）恐怖主义活动」。

根据尼坦雅胡办公室发布的声明，尼坦雅胡在会面时「提出协助叙利亚少数族群、防止来自叙国境内针对以色列发动恐怖主义活动的迫切需求」。

战争监控团体「叙利亚人权了望台组织」（Syrian Observatory for Human Rights）今天通报，以色列空袭叙国首都大马士革郊区。法新社驻大马士革记者也说听见巨大爆炸声响。

另一方面，尼坦雅胡8日宣布，已下令军队占领戈兰高地（Golan Heights）受叙利亚控制部分的非军事区。

法国敦促以色列撤离戈兰高地上分隔以叙部队的缓冲区，但以色列今天表示占领行动旨在保卫国家。

以色列外交部发言人马莫斯坦（Oren Marmorstein）表示，由于在边界附近运作的圣战分子团体构成威胁，基于「防卫理由」，以色列有必要占领。

尼坦雅胡办公室今天也发布声明称，巴夏尔・阿塞德倒台使以色列边界及缓冲区产生一种「真空」状态，「这就是为何以色列部队进入缓冲区，并控制靠近以国边界的战略位置」。