以色列空袭贝鲁特市中心公寓 黎巴嫩战火延烧

（法新社贝鲁特10日电） 以色列今天空袭黎巴嫩首都贝鲁特（Beirut）市中心一栋公寓，黎巴嫩国营媒体报导，这是以色列与武装组织「真主党」爆发新一轮战事以来，第2次攻击贝鲁特核心地带。

美国与以色列联手发动空袭，击毙伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）后，获伊朗支持的什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）上周攻击以色列，把黎巴嫩拖入中东战争。

尽管2024年达成停火，以色列仍持续锁定真主党发动空袭，如今更在黎巴嫩各地发动一波波攻击，并派遣地面部队进入边界地区。

黎巴嫩国家通讯社（National News Agency, NNA）报导，「敌方锁定位于贝鲁特市中心艾夏巴卡尔（Aisha Bakkar）地区的一栋公寓」，此区人口稠密，且靠近市内最大购物中心之一。

法新社影像服务AFPTV直播画面显示，一声空袭巨响后，贝鲁特一栋多层公寓建筑爆出火球。

法新社记者目睹建筑的7楼与8楼墙面损毁，附近车辆受损，安全部队已在现场戒备。

以色列军方上周也曾攻击贝鲁特市中心拉玛达饭店（Ramada hotel），造成至少4人死亡。（编译：刘文瑜）