以色列空袭黎巴嫩 伊朗警告将退出美伊停火

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（法新社德黑兰8日电） 伊朗外交部发声明表示，外长阿拉奇今天向巴基斯坦调解人提出以色列「违反停火」情事。多家媒体报导，伊朗高官警告，若以色列持续攻击黎巴嫩，伊朗可能退出停火协议。

黎巴嫩是在伊朗支持的什叶派基本教义民兵组织「真主党」（Hezbollah）向以色列发射火箭后，被卷入美国联手以色列对伊朗的战争。

根据伊朗外交部声明，阿拉奇（Abbas Araghchi）在与巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔（Asim Munir）通话时，讨论了「犹太复国主义政权（指以色列）在伊朗与黎巴嫩违反停火的行为」。

伊朗媒体与半岛电视台（Al Jazeera）则引述伊朗官员与知情人士的说法报导，伊朗准备好因以色列轰炸黎巴嫩而退出停火并进行报复。

伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）报导，知情人士透露：「若以色列持续违反停火攻击黎巴嫩，伊朗将退出协议。」

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）也透过通讯应用程式（App）Telegram，矢言「惩罚以色列在黎巴嫩犯下的暴行及违反停火条件的行为」。

半岛电视台也引述一名未具名伊朗官员的说法指出：「停火涵盖该区域，而以色列素来以违背承诺着称，只有子弹才能吓阻他们。」

巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，停火适用于各地，包括黎巴嫩。他同时宣布，巴国本周稍晚将接待美国与伊朗代表团，就相关议题展开会谈。

然而，以色列坚称黎巴嫩不在停火范围内。以色列军方表示，今天对黎巴嫩各地发动「最大规模协同打击」。

夏立夫今天表示，已有违反美伊停火的通报，呼吁各国遵守停火协议。同日伊拉克当局谴责以色列，称空袭黎巴嫩显示以色列在蓄意破坏美国伊朗停火两周的协议。