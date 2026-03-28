以色列约旦河西岸对CNN动粗 国际媒体组织谴责

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷28日电） 一个国际媒体组织今天谴责以色列士兵本周在约旦河西岸占领区扣留一支美国有线电视新闻网（CNN）工作组的暴行。

代表数百名在以、巴采访记者的外籍记者协会（Foreign Press Association）指称，CNN一个团队26日在报导以色列屯垦者攻击所酿后果以及在一个巴勒斯坦村庄附近非法设置哨站时，被以色列士兵拘捕。

外籍记者协会表示「士兵们对工作组和在场的巴勒斯坦平民态度咄咄逼人，并用步枪指着他们」，即便记者表明身份后亦然。

外籍记者协会说：「士兵们多次试图侵犯CNN团队的拍摄权利，命令工作组不准拍，威胁没收摄影器材。随后，一名以色列士兵从背后接近CNN摄影记者，用锁喉方式将他制伏并猛摔在地，损坏他的器材。」

CNN在这起事件的报导证实相关情节，并确认受害摄影记者为瑟欧菲勒斯（Cyril Theophilos）。

外籍记者协会说：「这不是误会……这是对身份明确的记者暴力袭击，也是对新闻自由的直接攻击。动武过当且危险，用步枪指着记者和平民、直接攻击摄影师以及拘留工作组，种种行径逾越所有底线，反映对媒体极度敌意，这在任何情况都不能容忍。」

以色列军方表示，将对此事进行调查。