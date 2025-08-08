以色列航空巴黎办公室遭喷红漆及标语

（法新社巴黎7日电） 以色列航空公司（El Al）的巴黎办公室门口遭人以红漆涂鸦并写上挺巴勒斯坦的标语。以色列今天敦促法国当局对这起「野蛮行径」采取行动。

从昨晚至今晨，以色列航空办公室入口被人写上「解放巴勒斯坦」（Free Palestine）、「以色列航空，种族灭绝航空」（El Al Genocide Airline）等反以色列及挺巴勒斯坦标语和文字，人行道也被涂上红漆。

以色列交通部长芮格夫（Miri Regev）在社群媒体平台X发文表示：「我谴责这起针对以色列航空的野蛮暴力行为，并期待法国执法当局找出罪犯、严格惩办。」

芮格夫说，此事肇因于法国总统马克宏（Emmanuel Macron）近期送给巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）的「一份大礼」。她显然是指马克宏上月宣布将承认巴勒斯坦国。

以色列驻法国大使札卡（Joshua Zarka）视察现场，形容这起破坏行为是企图「恐吓以色列航空员工和以色列公民，让他们陷入恐惧且意图使他们感到不受欢迎」的「恐怖主义行动」。

以色列电视台N12频道报导，以色列航空表示，事发时大楼内没有人，并未危及员工安全。

这家公司补充说：「以色列航空在飞机尾翼自豪地展示以色列国旗，并谴责任何形式的暴力，特别是涉及反犹太主义的行为。」