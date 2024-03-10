以色列营救人质 与CIA首长会面商谈

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（法新社耶路撒冷9日电） 为了让目前仍被扣留在加萨的人质能顺利获释，以色列情报机构摩萨德（Mossad）和美国中央情报局（CIA）的首长已会面商谈。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室在代发的声明表示，摩萨德局长巴尼亚（David Barnea）昨天已会见了美国中央情报局局长勃恩斯（Bill Burns），是努力不懈推动另一项人质释放协议的一环。」

除了人质问题，另有斡旋者极力推动在穆斯林圣月「斋戒月」（Ramadan）之前，让在加萨持续了5个月的战争能达成新的休战协议。

以色列并未派代表团参加在埃及开罗进行的最新一轮休战谈判；巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）则是在对以色列的立场表达不满后，于7日离开开罗，前往卡达与组织领导阶层进行磋商。

尼坦雅胡办公室的声明，并未具体说明巴尼亚与勃恩斯昨天会面的地点。

声明说：「现阶段，哈玛斯正在加深立场，行为举止与那些对达成协议不感兴趣的人士没有两样；（这个组织）并牺牲加萨走廊巴勒斯坦居民，达到在斋戒月期间让当地局势加剧的目的。」

美国总统拜本周曾警告，称若斋戒月前没有达成休战，「以色列和耶路撒冷可能会非常危险」。

以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）表示，以色列正在为斋戒月期间「所有可能的作战场景」做准备，并计划「在有防护和维安的限制下，准许崇拜自由」。

他称，哈玛斯正是加萨至今还没有达成全新休战协议的原因。

哈加里告诉记者说：「哈玛斯正在阻止人道主义停火，并加剧加萨人民的痛苦。」

尼坦雅胡政府面临着将人质救回来的庞大国内政治压力。

哈玛斯在去年10月7日突袭以色列，引发以哈战争。哈玛斯突袭期间路掳走约250人，其中一部分在去年11月的一周休战期间获释。

以色列认为有99名人质仍活着并遭扣留在加萨，但有31人已经丧命。