以色列表态：寻获人质遗骸后 将有限开放拉法关卡

2 分钟

（法新社耶路撒冷26日电） 以色列今天表示，一旦寻获加萨（Gaza）境内最后一名人质遗体，将允许「有限度重新开放」连接加萨与埃及的拉法关卡（Rafah Crossing）。

拉法关卡是物资进入加萨的重要通道。重启该关卡是美国总统川普于去年10月宣布的停火协议内容之一，但自从以色列军队在加萨战事中夺取控制权后，该关卡至今仍处于关闭状态。 据报导，美国特使周末在耶路撒冷的会谈中，曾向以色列官员施压，要求重启拉法关卡。

世界各国领袖与援助机构多次呼吁，应让更多人道救援车队进入加萨。该地区在历经两年多的战火摧残后已满目疮痍，极度依赖医疗设备、粮食等其他基本物资的输入。 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室今天表示，以色列已同意重新开放拉法关卡，「仅限行人通行，并须配合以色列全面安检机制」。 以方在社群媒体X指出，开放前提是「所有活着的人质必须获释，且哈玛斯（Hama）须付出百分之百的努力寻找并归还所有罹难者遗体」。

以色列军方表示，昨天在加萨走廊搜查一处墓地，以寻找最后一名人质吉维利（Ran Gvili）的遗体。 尼坦雅胡办公室表示：「在完成这项行动后，并根据与美方达成的协议，以色列将开放拉法关卡。」