以色列袭拉法 拜登红线趋于模糊受严格检视

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（法新社华盛顿28日电） 在以色列对加萨走廊南部拉法市的攻势上，美国总统拜登的红线迭有变化，但在日前拉法一座难民营遇袭导致45人丧命后，他面临日益沉重的压力，要迫使他采取更强硬立场。

尽管这场空袭引发全球激愤，白宫今天仍坚称不认为以色列发动了拜登先前警告不要采取的大规模行动。

白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）说，拜登态度一致，在关于以色列全面军事进攻的定义上并未改变立场。

但有关加萨议题，81岁的拜登在国内外都很难取得平衡，尤其他将于今年11月总统大选中再度与共和党籍前总统川普对决。

美国情报安全顾问公司「苏凡集团」（Soufan Group）研究主任克拉克（Colin Clarke）说：「拜登想在拉法（Rafah）议题上表现得强硬，也真的努力对（以色列总理）尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）严厉，但在选举年，他的红线愈来愈模糊…我想他会继续改变那些红线，闪躲和摇摆，主要是回应现场发生的事件。」

美国各地大学先前掀起一波支持巴勒斯坦的示威潮，拜登本月稍早说，他不会提供武器给以色列用于针对拉法的大规模军事行动，也暂停运交一批炸弹。

但在以色列加强空袭并将战车开进拉法市中心后，拜登并未采取行动，白宫反而还大幅度退回到争辩何谓构成入侵的条件。

柯比今天说，在拉法丧命的人数「令人心碎」且「可怕」，但美国对以色列政策没有改变，「我们没有看到（以色列）猛攻拉法…我们没有看到他们大部队、大批兵力、编队进入（拉法），针对多个地面目标展开某种协调调动」。

但在国际上，拜登承受的压力与日俱增，在联合国最高司法机关「国际法院」（ICJ）下令以色列停止进攻拉法后，各方愈来愈想知道美国能容忍以色列攻击拉法多久。

此外，拜登也要面对国内政治压力。

除了全美多所大学学生抗议他对以色列的支持之外，他所属的民主党内部也有许多左翼成员反对他的立场；同时共和党人抨击他不够力挺以色列，联邦众议院议长强生（Mike Johnson）还邀请尼坦雅胡到国会发表演说。

曾任美国大使、目前任教于乔治华盛顿大学（George Washington University）的葛瑞（Gordon Gray）告诉法新社：「这确实很难平衡…设法在冲突之间求取平衡，无论如何都只会让强烈关注这项议题的选民失望，而拜登政府显然正企图这么做。」