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以色列袭黎巴嫩 3天内击中2000个真主党目标

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（法新社耶路撒冷25日电） 以色列军方首长今天要求部署于以黎边界的官兵，为可能对黎巴嫩真主党发动地面攻势做准备。以军发言人说，过去3天来在黎巴嫩击中2000多个真主党目标，包括60个真主党情报地点。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，真主党（Hezbollah）近1年来几乎每天发动攻击，导致以色列北部居民流离失所，在他们能安全返回家园之前，以色列不会停止军事行动。

根据声明，以色列国防军参谋总长哈勒维（Herzi Halevi）跟一个战车旅说：「我们一整天都在发动攻击，既是为了让你们可能进入（黎巴嫩）做准备，也是为了继续攻打真主党。」

以军发言人哈加里（Daniel Hagari）在记者会上说：「过去3天来，我们在黎巴嫩击中2000多个恐怖主义目标，包括今天的数百个。」

在以军为可能的地面行动进入警戒状态后，美国总统拜登警告中东可能爆发「全面战争」。

拜登向美国广播公司（ABC）表示：「全面战争是有可能的…但我也认为，要达成一项可从根本上改变整个地区的解决方案，这机会仍然存在。」

拜登又说，黎巴嫩停火协议「有可能」达成，但「我不想夸大这事」。

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