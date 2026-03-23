以色列警告：中东战事将持续数周
（法新社德黑兰22日电） 以色列今天警告国内民众，对伊朗的战斗预料仍将持续数周。美国与伊朗先前互相扬言将摧毁对方电厂，或切断石油与天然气出口。
这场你来我往的言语交锋，是中东地区战争局势下延烧的新一轮危机。能源价格因而飙涨，全球经济前景笼罩忧虑，战火现已进入第4周。
美国总统川普扬言，除非荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）恢复航行，否则将摧毁伊朗的发电设施；而伊朗则警告，若川普执行最后通牒，将全面封锁该海域，仅存的船运也完全中断。
僵局进一步引发外界对伊朗和波斯湾重要民生基础设施的担忧。各方若动用军事打击电厂、海水淡化及供应系统，或核子设施，后果不堪设想。
随着以色列打击伊朗盟友，地面行动深入黎巴嫩境内，以色列军方发言人德弗林（Effie Defrin）向民众表示，「我们与伊朗和真主党（Hezbollah）的战斗，还要持续数周」。
面对油价高涨带来的政治压力，川普宣布，台湾时间周二上午7时44分之前，若德黑兰不结束对荷莫兹海峡事实上的封锁，就会「彻底摧毁」伊朗电厂。
伊朗军方作战指挥部警告：「如果美国威胁摧毁伊朗电厂成真…荷莫兹海峡将会全面关闭，并将维持封锁，直到我们遭到摧毁的发电设施重建为止。」