以色列误击加萨天主教堂酿3死 尼坦雅胡表遗憾承诺调查

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（法新社加萨市17日电） 以色列战车炮火导致加萨一座天主教堂3人丧命，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天与美国总统川普通过电话后，为此事表达遗憾，并归咎于「流弹」所致。

天主教耶路撒冷宗主教区（Latin Patriarchate of Jerusalem）表示，另有10人在这次加萨市圣家堂（Holy Family Church）的攻击事件中受伤，包括本堂神父罗马内利（Gabriel Romanelli）。这座教堂是加萨走廊（Gaza Strip）唯一一座天主教堂。

目击者和宗主教区表示，一枚战车炮弹在上午10时30分左右直接轰入教堂，不过以色列军方后来表示，初步调查显示「是炮弹碎片误击教堂」。

罗马天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）表示，他对圣家堂的伤亡「深感悲痛」。已故教宗方济各（Pope Francis）在以色列与哈玛斯（Hamas）武装分子交战期间，曾频繁与这座教堂保持联系。

以色列军方强调「已尽一切可行努力，减少对平民与宗教建筑的伤害」，尼坦雅胡也承诺对此事展开调查。

尼坦雅胡在声明中说：「以色列对于流弹击中加萨圣家堂一事深感遗憾。每个无辜生命的陨落都是悲剧。」

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）表示，川普得知这次袭击后「反应不甚正面」，已致电尼坦雅胡。

李威特说：「以色列击中天主教堂是个错误，总理已向总统说明此事。」