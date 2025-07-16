以色列轰炸叙利亚军事总部

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（法新社叙利亚斯威达16日电） 以色列在对伊斯兰主义者领导的叙利亚政府提出警告，要求让境内德鲁士少数族群在其心脏地带的斯威达省不受干扰后，今天对位在大马士革的叙利亚军事总部进行轰炸。

一个观察组织表示，发生在叙利亚南部斯威达省（Sweida）的教派冲突已造成近250人死亡。

德鲁士族（Druze）与当地贝都因族（Bedouin）部落爆发冲突，造成逾100人丧生。叙利亚政府军昨天进入德鲁士族人口为主的斯威达市，声称是为了对与德鲁士领袖达成的停火协议进行监督。

然而目击者通报，政府军与贝都因人联手攻击德鲁士战士和平民，在这座城市里大开杀戒。

政府军与德鲁士战士4、5月间曾在斯威达省和大马士革附近战斗，造成超过100人丧生。这场冲突是在那之后最严重暴力事件。

自去年12月推翻长期执政的前总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）以来，伊斯兰主义者领导的叙利亚当局与宗教和种族上的少数族裔一直关系紧张。

以色列国防部长卡兹（Israel Katz）呼吁大马士革当局「不要干涉斯威达省的德鲁士人」。

他要求叙利亚军队撤离，矢言在此之前以军不会停止攻击。卡兹强调，「如果这个讯息未获理解」，以色列会「升高为对抗这个（叙利亚）政权所作回应的等级」。

不久之后，以色列军方表示，已经对叙利亚军事总部进行打击。