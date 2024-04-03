以色列连4天反政府示威 群众官邸外高喊尼坦雅胡下台

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（法新社耶路撒冷2日电） 以色列今天连续第4晚出现大规模反政府示威，数千名抗议群众游行到总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的官邸外怒喊口号，要求他下台。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日突袭以色列，掳走约250名人质，其中33人据推测已丧生。目前仍有134名人质被哈玛斯扣押在加萨走廊（Gaza Strip），家属不满尼坦雅胡营救不力，尼坦雅胡处理以哈战争方式招致民怨沸腾。

数千人今天聚集在位于耶路撒冷的以色列国会外，部分人质家属指控尼坦雅胡试图利用以哈战争继续掌权。前总理巴瑞克（Ehud Barak）也将10月7日「灾难」归咎于尼坦雅胡，并要求提前选举。

除了人质家属外，示威群众还包括不满去年司法改革政策的反政府人士。尼坦雅胡当时推动的争议性司法改革措施引发争议，反对人士担忧威胁民主，随后出现的游行示威潮延烧9个月。

妇女赞高克（Einav Zangauker）的儿子仍被关押在加萨，这名母亲今晚在国会外表示，尼坦雅胡犹如「下令杀婴的法老」，「240人在你的眼皮子底下被绑架，一切都是你的错」。

她对尼坦雅胡隔空喊话说，「你在10月7日事件各方面都失败了」，现在「又成了人质协议的障碍」。

约3000名抗议群众后来游行到尼坦雅胡官邸外高喊口号，要求他辞职，警方表示一些「暴徒」试图冲破外面的路障。骑警进入人群，阻止他们冲破防线。