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以色列遭攻击后 美军空袭青年运动目标

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（法新社沙那21日电） 美国今天表示，已对叶门叛军控制的首都沙那目标进行打击。此前数小时，叛军青年运动发射的一枚飞弹在以色列商业中心特拉维夫造成16人受伤，是两天内第2次类似攻击。

美军中央司令部（CENTCOM）在声明中表示，美军攻击目标包括一处叛军的飞弹储存中心以及一个「指挥和控制设施」。 声明指出，美军还在红海上空击落多架青年运动（Huthi）的无人机及一枚反舰巡弋飞弹。不久之前，青年运动经营的马西拉电视台（Al-Masirah TV）报导，沙那（Sanaa）的阿坦区（Attan）遭到「侵略性」攻击，并归咎是西方势力所为。

美军和英军今年多次对叶门叛军目标发动攻击，以回应青年运动对红海水域重要全球贸易航道的航运攻击。 以色列先前也曾进行反击，包括打击港口和能源设施，以应对叛军对其领土发动的攻击。 有伊朗撑腰的青年运动声称对今天攻击以色列负责，并表示他们向「以色列敌人的军事目标」发射一枚弹道飞弹。 以色列军方表示，未能成功拦截这枚飞弹，迫使许多居民在清晨时分离开家园。

加萨（Gaza）战争爆发1年多以来，青年运动一直以支持巴勒斯坦人为名，多次向以色列发射飞弹。大部分飞弹都已被拦截。

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