以色列防长：对伊朗战争进入决定性阶段

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（法新社耶路撒冷14日电） 以色列国防部长卡兹今天表示，对伊朗的战争进入「决定性阶段」。他同时赞扬美军轰炸伊朗原油出口枢纽哈格岛上军事目标的行动。

卡兹（Israel Katz）在电视发表的军方谈话中表示：「由美国总统川普（Donald Trump）与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）领导、对抗伊朗的全球与区域战争逐渐升级，进入决定性阶段。」

卡兹甚至警告，必要时，这场战争将持续下去。

美国总统川普今天表示，美军猛烈轰炸伊朗石油出口枢纽哈格岛（Kharg Island）所有军事目标，并警告不排除打击岛上石油基础设施。

尽管面临美国与以色列优势火力压制，伊朗仍表现出战斗到底的决心，除对至少10个邻国发动飞弹与无人机攻击外，并封锁重要水道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。

以色列军方警告伊朗北部大不里士（Tabriz）工业区的民众进行疏散，并预告攻击行动迫在眉睫。

中东地区各城市今天接连发生爆炸，包括美国驻巴格达使馆及阿拉伯联合大公国一处重要能源设施均遭到袭击。

法新社记者目击，驻伊拉克美国使馆上方窜出黑烟。自美以2月28日联手攻击伊朗以来，这是该使馆2度成为目标。

安全消息人士表示，亲伊朗团体「真主党旅」（Kataeb Hezbollah）遭空袭，造成2名成员丧生，其中包括一名「关键人物」后，美国驻巴格达大使馆遇袭。