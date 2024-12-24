以色列首认狙杀哈玛斯领袖 扬言对青年运动下手

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（法新社耶路撒冷23日电） 以色列国防部长卡兹今天首度坦承，当局7月在德黑兰击毙哈玛斯前领导人哈尼雅（Ismail Haniyeh）；他同时警告，以军也将针对叶门叛军青年运动领袖发起「斩首行动」。

法新社报导，卡兹（Israel Katz）在国防部活动中表示：「我们将严厉打击青年运动（Huthi）…并将他们的领袖斩首，就如同我们在德黑兰、加萨走廊和黎巴嫩，对哈尼雅、辛瓦（Yahya Sinwar）和纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）所做的一样。我们也将在（叶门）荷台达（Hodeidah）和（首都）沙那（Sanaa）展开同样任务。」

这是他首度公开承认哈尼雅遇刺身亡一事是以色列所为。在此之前，以色列从未承认杀害哈尼雅，但伊朗和哈玛斯（Hamas）都将哈尼雅之死归咎于以色列。

一般认为，哈尼雅曾主导加萨停火协议谈判。他于7月31日在德黑兰的下榻处遭炸死。据报导，这颗炸弹早在2个月前就藏于哈尼雅下榻的客房，并待他入住时遥控引爆。

哈尼雅遇害前一天，曾出席伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）的就职典礼。

今年9月27日，以色列又在贝鲁特（Beirut）击毙真主党（Hezbollah）领导人纳斯拉勒；10月16日，哈尼雅的继任者辛瓦在加萨遇害。

以国官员表示，辛瓦策划了去年10月7日哈玛斯对以色列的跨境突袭，并引发加萨走廊战火。