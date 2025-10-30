以色列：已透过红十字会接收2人质遗体

（法新社耶路撒冷30日电） 以色列表示，其安全部队今天在加萨走廊透过红十字会接收了哈玛斯（Hamas）归还的两名以色列人质遗体，这是依据以哈停火协议进行的移交。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯旗下的武装团体「艾兹丁・卡萨姆旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）稍早宣布，将于今天下午归还两名人质的遗体。

除了最新这两人的遗体，武装分子迄今已依据美国促成的以哈停火协议，交还28名已故以色列人质当中15人的遗体。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室发布的声明指出：「以色列透过红十字会（Red Cross）收到两名人质的遗体，遗体已交给加萨走廊（Gaza Strip）境内的以色列国防军（IDF）和国家安全局（Shin Bet）部队。」

声明补充道，遗体将转送至法医中心进行身分鉴定。

加萨南部的拉法（Rafah）近日发生一起攻击事件，造成一名以色列士兵死亡，以色列随后于28日深夜至昨天凌晨对加萨发动多波空袭。

加萨民防机关表示，以色列的空袭造成100多人死亡，其中包含数十名儿童，这是自10月10日以哈停火生效以来死伤最惨重的一夜。

以色列昨天上午称已开始「恢复实施停火」，美国总统川普（Donald Trump）及区域调解者卡达均表示，他们预期停火将能维持下去。

哈玛斯则表示，其战士「与拉法枪击事件无关」，并重申将遵守停火协议。