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以色列6人质获释后 以方延后释放巴勒斯坦囚犯

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（法新社耶路撒冷22日电） 巴勒斯坦武装组织哈玛斯今天依据加萨走廊停火协议释放6位以色列人质后，以国官员表示，延后原定于今天释放数百名巴勒斯坦囚犯及被关押者的计画，引发哈玛斯抨击。

以色列消息人士并未就何以延后释放巴勒斯坦人一事提出明确解释。

哈玛斯（Hamas）发言人卡努（Abdel Latif al-Qanou）透过声明指出：「（以色列）占领者未按照约定时间，释放换囚协议下第7批囚犯和被关押者，是公然违反（停火）协议。」

卡努还指控以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是在实施拖延战术。

在以色列占领的约旦河西岸（West Bank）和加萨走廊（Gaza Strip），巴勒斯坦家庭为等待被关押的亲人归来苦等好几个小时。

根据非政府组织「巴勒斯坦囚犯协会」（Palestinian Prisoners’ Club），以色列今天预定释放620人，其中大部分是在以哈战争期间遭到关押的加萨走廊居民，然而他们一直到晚间都还没获释。

尼坦雅胡今天发表声明，矢言「继续采取果断行动以带回所有人质」。两位以色列官员透露，他预计今晚召开安全谘询会议。

一位不具名官员提到，安全谘询会议结束时，以色列当局将做出关于与哈玛斯停火协议下一步骤的决定。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天也警告，如果哈玛斯不释放所有以色列人质，这个组织将被「消灭」。

哈玛斯公布的一支影片显示，仍在他们手上的2名以色列人质坐在车上观看今天的6名人质释放仪式。法新无法查证这支影片的真实性。

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