以防长：击毙伊朗安全首长及民兵指挥官

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（法新社耶路撒冷17日电） 以色列国防部长卡兹今天表示，伊朗国家安全首长拉里贾尼及准军事部队「巴斯杰」的指挥官苏雷曼尼昨晚均遭击毙。

如果伊朗当局证实拉里贾尼（Ali Larijani）的死讯，这将是自2月28日美国与以色列联手对伊朗首都德黑兰发动空袭引爆战争、导致时任伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）及其他领导人死亡以来，最受瞩目的刺杀行动。

卡兹（Israel Katz）表示，参谋总长萨米（Eyal Zamir）通报，伊朗最高国家安全委员会（Supreme National Security Council）首长拉里贾尼，以及伊朗强硬派民兵组织「巴斯杰」（Basij）指挥官苏雷曼尼（Gholamreza Soleimani）「昨晚已遭击毙」。

他表示，拉里贾尼、苏雷曼尼「已和主导毁灭计画的哈米尼，以及所有被从邪恶轴心歼灭的人一同堕入地狱深渊」。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室发布一张他通话的照片，照片说明写着：「总理尼坦雅胡下令击杀伊朗政权高层。」

在以色列宣布击毙拉里贾尼后不久，拉里贾尼的官方社群媒体帐号发布一张他亲笔手写的字条，向本月美国潜舰击沉一艘伊朗巡防舰时罹难的水兵致敬。

68岁的拉里贾尼被称为伊朗真正的核心人物，他与哈米尼关系密切，数十年来一直是伊朗核子政策及战略外交的要角。

战争爆发后，他的权力变得更大，新任最高领袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）自从获任命接替遇害父亲以来，尚未公开露面，但拉里贾尼在上周德黑兰一场亲政府集会中被目击与群众同行。

在卡兹做上述表示前，以色列军方稍早宣布，在对德黑兰的「精准打击」中，击毙巴斯杰指挥官苏雷曼尼。

以色列军方表示：「昨天，以色列空军根据以色列国防军（IDF）情报，锁定并击毙在过去6年担任巴斯杰部队指挥官的苏雷曼尼。」

以色列军方还说，巴斯杰这支伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）麾下的志愿部队，在伊朗近期发生的大规模抗议中，「主导了主要的镇压行动」。

伊朗去年底出现空前的大规模反政府抗议行动，今年1月示威抗议潮到达最高点，引发社会动荡。

根据人权团体统计，当时有数以千计的人遭杀害、数以万计的人被捕。

另外，以色列军方今天也宣布，在一场对伊朗的空袭中，锁定攻击巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Palestinian Islamic Jihad）军事部门领袖阿卓瑞（Akram al-Ajouri），此人一直住在伊朗，但尚未确认他已死亡。

2023年10月7日，获伊朗撑腰的巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）对以色列发动前所未见的攻击，进而引发加萨战争。巴勒斯坦伊斯兰圣战组织是哈玛斯的盟友，也参与了那次攻击。