以黎停火协议生效

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（法新社耶路撒冷16日电） 以色列与黎巴嫩为期10天的停火已生效，伊朗外交部表示乐见黎巴嫩达成停火协议。不过就在停火生效前不久，伊朗支持的黎巴嫩激进组织「真主党」再度与以色列跨境交火。

黎巴嫩是在伊朗支持的真主党（Hezbollah）向以色列发射火箭后，被卷入美国联手以色列对伊朗的战争。

美国总统川普（Donald Trump）稍早表示，以色列与黎巴嫩已同意自格林威治标准时间21时（台湾时间17日清晨5时起）实施为期10天的停火。

美国国务院表示，以色列与黎巴嫩今天达成的停火协议，包含黎巴嫩政府承诺将阻止真主党对以色列发动任何攻击。

真主党尚未正式表态是否承认停火，但该组织一名成员今天告诉法新社，若以色列停止攻击其武装分子，真主党会遵守停火。

国营媒体伊朗通讯社（IRNA）报导，伊朗外交部发言人巴格赫里（Esmail Baghaei）今天表示，乐见以黎达成停火协议，并形容那是伊朗与美国之前为暂停中东战争而达成2周停火协议的一环。

不过，就在以黎停火生效前不久，以军今天与真主党进行新一轮跨境交火，以色列救援单位表示有两人受伤，其中一人伤势严重。

黎巴嫩卫生部则表示，以色列对南部城镇加济耶（Ghazieh）发动空袭，造成至少7人死亡、33人受伤。