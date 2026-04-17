以黎停火生效 黎巴嫩总统：将推动永久性协议

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（法新社贝鲁特17日电） 黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）今天指出，在以色列与黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）为期10天的停火生效后，黎巴嫩正迈向以「永久性协议」为核心的「新阶段」。

在美国总统川普宣布停火的隔天，奥恩向黎巴嫩人民发表措辞强烈的演说，表示黎巴嫩不再是「任何人的战争场地」。

黎巴嫩是在3月2日被卷入中东冲突，当时由伊朗支持的真主党对以色列发动攻击，以报复前伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭击杀。

奥恩在停火后首次对全国发表谈话时指出：「现在，我们全都站在一个新阶段的门前…这是一个从致力于停火，转向推动永久性协议的阶段，这些协议将保障我们人民的权利、国土完整，以及国家主权。」

他说，黎巴嫩政府在将近半个世纪以来，「首次重新掌握了黎巴嫩及决策权」。

奥恩表示：「今天，我们为自己谈判…我们不再是任何人棋局中的棋子，也不再是任何人战争的场地，未来也绝不会再是。」

他并感谢「所有促成停火的人」，包括川普以及沙乌地阿拉伯。

川普昨天在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文宣布停火，之后又表示，预计奥恩与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「未来四到五天内」将访问白宫。

奥恩在演说中指出，与以色列直接谈判「并非软弱或让步的表现…谈判不代表、也永远不会代表放弃任何权利、让渡任何原则，或损害国家主权」。

他强调：「我在此确认…任何协议都不会侵犯我们的国家权利，不会削弱我们坚韧人民的尊严，也不会让出国家一寸土地。」

在这次停火前不久，黎巴嫩与以色列驻美大使在华府会谈，这是两国数十年来首次直接会面。（编译：徐睿承）