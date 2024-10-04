以黎冲突平民受苦 NGO疾呼停火人道援助优先

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（法新社伦敦4日电） 各大非政府组织（NGO）今天疾呼黎巴嫩境内停火，表示担忧以色列与黎巴嫩真主党（Hezbollah）冲突对平民的冲击日益严重。

拯救儿童基金会（Save the Children）黎巴嫩办公室主任穆黑德（Jennifer Moorehead）说：「过去几周根本是一场恶梦。」

人在黎巴嫩首都贝鲁特的穆黑德在视讯会议中说，超过120万人离开家园，四处迁移，相当于全国约2成人口，形成「令人极度不安的危机」。

以色列近来对背后有伊朗撑腰的真主党发动大规模空袭，本周派出地面部队跨越以色列北方边界。真主党在贝鲁特南郊的据点也受到一连串攻击。

国际特赦组织（Amnesty International）、乐施会（Oxfam）、世界医师组织（Medecins Du Monde）、国际难民组织（Refugees International）及反饥饿行动（Action Against Hunger）的代表纷纷称局势「严峻」。

他们说，避难所遇袭且医院挤满伤亡人员，许多家庭露宿街头，被锁定攻击的地区情况尤其严重。

世界医师组织驻贝鲁特人员表示，已为流离失所者开设867个中心，包括在中小学和大学，但其中643个中心早已饱和。

这些非政府组织疾呼有关各方立即停火，防止局势恶化。

国际难民组织主席柯宁戴克（Jeremy Konyndyk）说：「我们现在看到这种不分对象的无差别军事攻击，不仅是伤害…真主党，将会伤害黎巴嫩人民。」

他告诉媒体：「这也将伤害叙利亚难民，以及待在黎巴嫩的巴勒斯坦难民。」

柯宁戴克呼吁「全球捐助方」加强人道主义因应行动，评估开设海上通道运送物资的需求。（译者：卢映孜/核稿：陈政一）