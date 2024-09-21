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以黎边境炮火猛烈 9/20贝鲁特空袭增至37死

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（法新社贝鲁特21日电） 以色列今向黎巴嫩南部发动猛烈攻势，引发外界对「全面战争」的担忧。以色列20日锁定黎国首都贝鲁特1栋建筑物内正在开会的真主党军事领袖发动空袭，死亡人数今天增至37人。

根据黎巴嫩卫生部，在20日的贝鲁特（Beirut）南部遇袭现场，重型机具仍在断垣残壁下持续工作，死亡人数从今天稍早通报的31人增至37人，其中包括3名儿童与7名妇女。

法新社的画面显示，今天哀悼者聚集在黎巴嫩首都，为被杀的真主党（Hezbollah）作战指挥官阿基尔（Ibrahim Aqil）等3名重要成员举行葬礼。

黎国总理米卡提（Najib Mikati）谴责以军的「骇人大屠杀」，并宣布「鉴于与以色列侵略相关的事态发展」，他已取消前往纽约出席年度联合国大会的行程。

德国外交部表示，目前「迫切需要」缓和紧张局势，因为加萨走廊的以哈战争可能席卷黎巴嫩。

联合国也对「升级加剧」表示担忧，并呼吁各方保持「最大程度的克制」。

法新社报导，以色列今天对黎巴嫩南部大片地区发动猛烈攻击，包括纳巴蒂叶（Nabatiyeh）部分地区和较北的杰津（Jezzine）。

以军透过声明称，其战机「击中数千个」位于黎国南部的火箭发射器，以及「大约180个」未明说的目标。

伊朗支持的真主党则称，他们用火箭弹攻击了以国北部和被吞并的戈兰高地（Golan Heights）至少7个军事阵地。

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