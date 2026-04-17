以黎10日停火生效 中东战争最新发展一次看

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（法新社巴黎16日综合外电报导）中东战争进入第48天，以色列与黎巴嫩达成的10日停火协议正式生效，以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

●美以动向

以色列与邻国黎巴嫩达成为期10天的停火协议，已于当地时间午夜生效。自从武装组织「真主党」（Hezbollah）上个月为支持伊朗发射火箭攻击以来，以色列便一直与真主党交战。

川普表示，以色列与黎巴嫩这项为期10天的停火协议，将包含受伊朗支持的真主党。

美国总统川普今天表示，他希望真主党在黎巴嫩与以色列达成的10天停火期间能「表现良好且体面」。

川普在他的社群平台「真实社群」（Truth Social）上写道，「我希望真主党在这段重要时期能表现良好且体面」，并表示如果他们照做，这对他们而言将是个「伟大的时刻，不再有杀戮。必须终归和平」。

川普表示，伊朗已同意交出浓缩铀库存，且双方「接近」达成和平协议，以结束这场为期6周的冲突。

川普在白宫告诉记者：「他们已经同意把『核尘埃』交还给我们。」他以此称呼美国认为可用于制造核武的浓缩铀库存。

川普表示，在以色列和黎巴嫩同意停火后，他将邀请两国领袖访问白宫。

真主党尚未正式表示是否会承认停火协议，但一名国会议员今天告诉法新社，如果以色列停止对真主党武装分子的攻击，真主党将会尊重停火。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，与黎巴嫩的10天停火为与贝鲁特达成「历史性和平协议」提供了机会，但他坚称，解除武装组织真主党的武装仍是先决条件。

以色列紧急医疗救护组织「红色大卫之星」（Magen David Adom）透过声明表示，在停火生效前不久，以色列军队与伊朗支持的真主党再次发生跨境交火，导致以色列北部的卡米尔（Karmiel）和纳哈瑞雅（Nahariya）有两人因火箭攻击而受伤，其中一人伤势严重。

●伊朗动向

伊朗国营媒体报导，伊朗外交部对以黎停火表示欢迎，称这是先前伊朗与美国达成的两周停火协议一环，旨在暂停这场中东战争。

国营的伊朗通讯社（IRNA）在Telegram上发布消息指出，外交部发言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）「欢迎黎巴嫩宣布停火，并指出黎巴嫩战事停止，是巴基斯坦所斡旋美伊停火共识的一环」。

●其他国家及组织

黎巴嫩总理萨莱姆（Nawaf Salam）表示，他对川普宣布与以色列达成10天停火一事表示「欢迎」。

黎国军方已敦促民众在停火于当地时间午夜生效前，不要返回黎国南部的村庄和城镇。

卫生部表示，在两国停火生效前数小时，以色列对黎巴嫩南部城镇加济耶（Ghazieh）的空袭已造成至少7人丧生、33人受伤。

黎巴嫩国营媒体报导称，加济耶发生「针对平民的屠杀」，并指出瓦砾清理工作仍在进行中，而卫生部表示，公布的伤亡人数为「初步数字，而非最终结果」