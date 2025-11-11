伊拉克大选登场 民众对改革不抱希望

（法新社巴格达10日电） 伊拉克选民今天开始投票选出新一届国会，此次选举正值伊拉克及整个地区的关键时刻，伊朗与美国都将密切关注。

近年伊拉克罕见地维持相对稳定，努力试着走出数十年的战争与专制统治阴影，但即便到了今天，这个拥有4600万人口的国家仍深受基础建设落后、公共服务失灵与贪腐猖獗所苦。

许多伊拉克人对选举能否带来实质改变已不抱希望，认为投票只是政治菁英与区域强权受益的假象。

投票站于上午7时（台北时间中午1200）开放，下午6时（台北时间晚上11时）关闭，初步结果预计将在投票结束后24小时内公布。

尽管社会普遍存疑，本次仍有超过7740位候选人参选，其中近1/3为女性，竞逐国会329个席位。

仅有75位候选人以独立身分参选，而现行选举法普遍认为有利于大党。

全国共有超过2100万名选民具备投票资格，但外界忧心投票率可能会低于2021年的41%，那是自选举制度建立以来的最低纪录。

大学生雅新（Al-Hassan Yassin）说：「每4年都一样，我们看不到年轻面孔，也没有新的活力能带来改变。」

●宗派政治

自美军主导推翻身为逊尼派的前独裁者海珊（Saddam Hussein）以来，伊拉克长期受压迫的什叶派族群成为政治主导力量，大多数政党与邻国伊朗保持密切关系。

依照惯例，伊拉克由什叶派穆斯林出任总理、逊尼派担任国会议长，而主要为象徵性职位的总统则由库德人出任。

近年没有新面孔出现，仍是相同的什叶派、逊尼派与库德族政治人物活跃于政治舞台。

现任总理苏达尼（Mohammed Shia al-Sudani）以「稳定与重建」为施政旗帜，寻求连任，预料可轻松胜出。

苏达尼2022年在「协调架构」（Coordination Framework）支持下上台，该联盟由多个与伊朗关系密切的什叶派政党与派系组成。

他强调自己在中东动荡之际，成功维持伊拉克相对稳定。

然而，即使获得大多数议席，也不代表能确保连任；下一任总理仍须由能够组成最大联盟的政党推举产生。

尽管「协调框架」旗下各什叶派政党此次分别参选，但预料选后仍将重新结盟，共同推举新任总理。