伊拉克将同性恋视为刑事犯罪 遭人权组织痛批

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（法新社巴格达27日电） 人权组织痛批伊拉克国会今天通过，一项最高可处15年有期徒刑，明定同性恋关系为刑事犯罪的法案。

这项1988年反卖淫法修正案同时明定可对跨性别者处以3年监禁。

修正案并对「宣传」同性恋行为者制定最低7年的刑期；对「刻意」做出女性举止的男性订定1到3年徒刑。

这项修正案规定，「基于个人欲望和倾向而改变生理性别」隶属犯罪行为，无论是跨性别者还是进行变性手术的医师都会面临最高3年有期徒刑。

同性恋在保守的伊拉克社会是禁忌，过去虽没有法律明文禁止，但当地LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）群体会遭当局以刑法中含糊的道德和反卖淫条款起诉。

国际特赦组织（Amnesty International）伊拉克问题研究员萨利希（Razaw Salihy）说：「LGBTI（同性恋、双性恋、跨性别和双性人）群体多年来遭受歧视和暴力，施暴者却完全不受罚，伊拉克如今等于让这样的歧视和暴力合法化。」

萨利希补充道：「这项有关LGBTI权益的修正案，不仅侵犯基本人权，也让这群日常生活已经很不安的伊拉克人陷入险境。」

这项修正案同时禁止「宣传」同性恋的组织，并规定「换妻」行为可处10到15年监禁。

美国国务院对这项法案「深感忧心」，发言人米勒（Matthew Miller）今天表示，这项立法威胁了伊拉克社会之中处境最危险的一群人，并「重挫了（伊拉克）政府各项政治经济改革作为」。

「人权观察」（Human Rights Watch）及非政府组织IraQueer于2022年发表的报告显示，伊拉克LGBTQ群体被迫活在阴影下，经常成为「绑架、性侵、酷刑、谋杀」的目标，且加害者不会受到惩罚。

而在伊拉克政治人物与网民的反LGBTQ言论日趋强烈下，LGBTQ群体更加担心受怕。

人权观察伊拉克问题研究员桑巴（Sarah Sanbar）表示，新法「是个可怕的发展，是对人权的攻击」。

她说：「伊拉克不但没有聚焦于制订有利于伊国人民的法律，例如通过家暴法或儿少法，反而选择让歧视LGBT群体的行为合法化。」