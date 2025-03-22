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伊斯坦堡市长抵法院接受讯问 抗议民众连续4晚示威

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（法新社伊斯坦堡22日电） 大批土耳其民众连续4晚聚集在伊斯坦堡市政厅外，抗议市长伊玛莫鲁被捕。伊玛莫鲁被指控涉嫌贪污及帮助恐怖组织，他今天告诉警方，这些说法「不道德且毫无根据」。

土耳其民众自本月19日起在伊斯坦堡发起示威，这波抗议活动已蔓延至超过55省，示威者与镇暴警察爆发暴力冲突，这是土国逾10年来最严重的街头抗议。

土耳其最大反对党「共和人民党」（CHP）的伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu）是总统艾尔段（Tayyip Erdogan）主要政治对手，共和人民党近日将提名伊玛莫鲁为2028年总统大选的候选人。

组织示威方表示，昨晚有30万人在伊斯坦堡群起抗议，今天也达到差不多的人数。

根据法新记者，在抗议集会边缘，示威者再次和镇暴警察发生冲突，警察发射催泪瓦斯、橡胶子弹、胡椒喷雾及闪光弹。

同时在10公里左右之外，约1000名抗议者聚集在恰拉扬（Caglayan）法院外，伊玛莫鲁正在那里接受检察官讯问。

今天稍早，53岁的伊玛莫鲁接受警方询问长达5小时。他发布声明谴责针对他的指控「不道德且毫无根据」。

尽管土耳其3大城市下令禁止举行示威，且艾尔段警告当局不会容忍「街头恐怖活动」，动乱仍迅速蔓延至土国各地。

土耳其内政部昨天指出，自示威抗议爆发以来，警方已逮捕343人。

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