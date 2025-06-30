伊斯坦堡骄傲游行遭禁 传警方逮捕50多人

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（法新社安卡拉29日电） 土耳其伊斯坦堡（Istanbul）律师协会表示，LGBTQ+骄傲游行今天不畏禁令登场之前，警方已逮捕50多人。

法新社报导，伊斯坦堡律师协会人权中心（Human Rights Centre）于社群平台X发布消息说：「今天的伊斯坦堡骄傲游行（Istanbul Pride）登场前，我们4名同事，包括本中心成员，和另外50多人遭到任意、不公正和非法拘留，被剥夺自由。」

今天稍早，现场的法新社记者目击警方在伊斯坦堡市中心奥塔科伊区（Ortakoy）附近逮捕抗议人士。

伊斯坦堡骄傲游行曾是数以千计群众参与的热闹活动，但自2015年起，每年都遭到土耳其保守派政府禁止。

伊斯坦堡省长莒内（Davut Gul）昨天在X发文警告：「有关破坏社会和平、家庭结构和伦理价值的呼吁诉求是被禁止的」。他进一步说：「任何对公共秩序造成威胁的集会或游行，将不会被宽容。」

警方今天一早就封锁塔克辛广场（Taksim Square）这个伊斯坦堡最主要的抗议、庆祝和游行地。

根据「酷儿女权主义学者」（Queer Feminist Scholars）在社群平台X发布的影片，1名抗议人士高呼「我们没有放弃，我们来了，我们相信，我们在这里」，并与十几名示威民众一同奔跑躲避逮捕。

在土耳其，同性恋虽未被列为犯罪，但恐同现象十分普遍。这种现象甚至上达政府最高层，总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）经常发言批评LGBTQ+（女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别、酷儿与其他）群体，说他们对传统家庭构成威胁。（译者：纪锦玲）