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伊朗为军事指挥官和科学家举行国葬 数千人送行

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（法新社德黑兰28日电） 伊朗今天为命丧以色列战火的军事指挥官和核子科学家等大约60人举行国葬，数以千计民众在首都德黑兰市中心夹道送行。

这场国葬于当地时间上午8时（台湾时间28日中午12时30分）展开。伊朗国家电视台宣布，「纪念烈士的仪式已正式开始」，并播出画面显示身穿黑衣的民众挥舞国旗，有些人手持死亡军事指挥官的照片。

当伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的总司令沙拉米（Hossein Salami）和负责弹道飞弹计画的航太部队指挥官哈吉萨达（Amir Ali Hajizadeh）等人的灵车行经德黑兰的自由大道（Azadi Street）时，群众当中有人高呼「美国去死」和「以色列去死」。

沙拉米和哈吉萨达皆在以色列13日开战当天丧命。以色列称打击目的是要摧毁伊朗的核子计画，因此特别锁定攻击军事指挥官、科学家和核设施。

在伊朗国家电视台播出的葬礼画面中，都尚未见到伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）的身影。

在「纪念烈士」仪式过后，送葬队伍将前往德黑兰的自由广场（Azadi Square）。

今天的葬礼是为60名罹难者举行，其中包括4名孩童及4名女性。

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