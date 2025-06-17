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伊朗以色列冲突升高 美国增强中东军力部署

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（法新社华盛顿16日电） 美国国防部宣布，在伊朗与以色列冲突升高之际，将向中东派遣「额外军力」；美国航空母舰尼米兹号（USS Nimitz）在取消越南之行后，今天离开东南亚。

根据船舶追踪网站Marine Traffic，格林威治时间今天13时45分，航空母舰尼米兹号穿越马六甲海峡（Malacca Strait）驶向印度洋。

一名越南政府官员向法新社证实，原订6月20日在尼米兹号航空母舰上举行的招待会已经取消。尼米兹号原安排6月19日至23日访问越南岘港（Danang），招待会是行程的一环。

这位官员分享一封来自美国大使馆的信函，信中宣布美国国防部因「紧急作战需要」而取消岘港活动。

在以色列与伊朗持续升级的空战进行到第4天时，这艘世界上数一数二大的军舰开始调动。尽管国际社会呼吁双方缓和局势，但空战仍看不到结束的迹象。

在美国大使馆发出信函数小时后，国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）宣布，美国正加强在中东的军事存在，以增强其「防御态势」。

赫格塞斯在社群平台X上发文说：「上周末，本人已指示对美国中央司令部责任区（United States Central Command Area of Responsibility）部署额外军力。」

据伊朗当局表示，以色列的攻击迄今已造成至少224人身亡，其中包括高级军事指挥官、核子科学家和平民百姓。

伊朗称已向以色列发射一连串飞弹作为报复，并警告说，未来将采取「有效、针对性、更具破坏力的行动」。（译者：纪锦玲）

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