伊朗全国断网30天 数百万人战火中与世隔绝

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（法新社巴黎29日电） 伊朗全国网路断讯今天进入连续第30天。自与美国及以色列对伊朗开战以来，数百万民众在通讯与资讯获取方面被迫中断，陷入与世隔绝的困境。

网路监测组织NetBlocks今天在社群平台X上表示：「伊朗的网路封锁现已进入第30天，这项全国性的审查措施在持续696小时后，进入了第5周。」

尽管支援本地通讯应用程式、银行平台和其他服务的国内内部网路仍在运作，但对全球网际网路的存取已受到严重限制。

许多伊朗人几乎别无选择，只能依赖国家控制的平台和昂贵的替代方案来与亲人保持联系。

德黑兰的行销经理阿西亚（Arshia）说：「没有网路真的非常困难。当连外国电视频道都因讯号干扰而被切断时，除了国营电视台，我们无法接触到任何新闻。」

37岁的他补充说：「我们透过电话从朋友和家人那里获得最新消息，但这非常困难，我们持续处于压力之下。」

他表示：「我们现在最大的担忧是，他们可能根本不会重新连接网路，我们最终可能会变得像北韩一样。要抱持希望真的很难。我们现在唯一能做的就是全家人花所有时间待在一起。」

33岁的民间企业员工玛丽安（Maryam）表示，断网的最初几周尤其困难。

她说：「战争刚开始时非常艰难。除了打电话，我无法与在另一个城市的家人取得任何联系。」

「现在我们使用一款伊朗的通讯应用程式，可以进行视讯通话。虽然不是很好，但在这段可怕的时期里，还算能应付。」

27岁的服装销售员米拉德（Milad）说，他一直很难与国外的亲戚保持联系。

他说：「我的家人住在土耳其，我没有办法在网路上与他们沟通…我必须打国际直播电话，这非常昂贵，所以我很少能听到他们的消息。」

这些限制也限缩了资讯取得的管道，使用者基本上被局限在国内平台和本地媒体，只能获得事件的部分样貌。

伊朗过去在动荡时期也曾实施断网，包括1月全国抗议期间的数周，以及6月与以色列进行12天战争期间。

继1月的动荡后，网路存取曾部分恢复，尽管仍受到严格过滤和限制，但在当前战争于2月28日爆发后，网路又再次被大规模中断。