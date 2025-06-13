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伊朗军事高层遭以色列击毙 最高领袖随即任命接任者

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（法新社德黑兰13日电） 在以色列空袭击毙伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）指挥官及武装部队首长后，伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天随即任命他们的接任者。

法新社报导，哈米尼分别颁布命令，任命帕克波尔（Mohammad Pakpour）接替伊朗伊斯兰革命卫队指挥官沙拉米（Hossein Salami），并且任命墨沙维（Abdolrahim Mousavi）接替伊朗武装部队参谋总长巴格瑞（Mohammad Bagheri）。

根据伊朗半官方的塔斯尼姆（Tasnim）通讯社报导，沙拉米于德黑兰的空袭中阵亡。身为革命卫队指挥官，沙拉米协助主导与伊朗代理人之间的关系，包括黎巴嫩真主党（Hezbollah）武装组织。

据两名熟悉以色列空袭初步评估的五角大厦官员表示，以色列成功击毙巴格瑞及多名革命卫队指挥高层、参与核计画顶尖科学家的机率极高。

根据伊朗官方媒体报导，两位着名核子科学家特赫兰奇（Mohammad Mehdi Tehranchi）、阿巴西（Fereydoun Abbasi）于以色列的斩首行动中丧生；另有报导指代表伊朗最高领袖主持核谈判的夏卡尼（Ali Shamkhani）于住家遭空袭时重伤，已送往德黑兰的医院救治。

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