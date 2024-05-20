伊朗动荡之际上任 强硬派莱希和最高领袖关系密切

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（法新社德黑兰20日电） 伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）昨天在东亚塞拜然省参加大坝落成仪式后，搭乘直升机返回德黑兰途中，在西北部山区发生空难不幸丧生，享寿63岁。

极端保守派的莱希总是虔诚地戴着黑色伊斯兰头巾、身着符合宗教服仪规定的罩袍，他在伊朗面对国际动荡局势和国内抗议潮之际就任总统。

伊朗1979年爆发伊斯兰革命后数年，莱希展开了他的政治生涯，他与伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）关系密切。

伊朗和其所宣称的宿敌美国和以色列一向处于紧张对峙，莱希和哈米尼一样，经常发表挑衅言论。

莱希于2021年当选总统，当时逾半数伊朗选民未投票，多位重量级政治人物也被禁止参选。莱希领导的政府较前任温和派总统罗哈尼（Hassan Rouhani）更强硬。

罗哈尼任内重大政绩包含2015年与世界强权签署核子协议，以换取国际解除对伊朗的制裁。

2018年，时任美国总统川普单方面退出伊朗核子协议、并再度对伊朗实施制裁后，莱希和其他极端保守派人士一样严厉抨击罗哈尼阵营。

莱希上任后接掌了一个面临社会与经济危机的国家。他宣称自己是站在穷人这一边的反贪腐斗士，宣布实施撙节措施，造成部分主要粮食价格飙涨，使民众对高生活成本忿忿不平。

2022年底，22岁女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌违反伊朗严格的伊斯兰女性服仪规定被捕、在关押期间身亡，伊朗各地民众为此发起大规模抗议。

去年3月，伊朗与沙乌地阿拉伯达成一项具里程碑意义的事件，两国就恢复外交关系达成一项协议，使各界大感意外。

不过，去年10月7日爆发加萨战争，再度加剧中东紧张局势，在以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）紧张升高之际，伊朗上月直接朝以色列发射数百枚飞弹和火箭。

莱希1960年出生于伊朗东北部圣城麦什赫德（Mashhad）。留着花白的胡子，戴着轻薄眼镜的莱希，年轻时在哈米尼的指导下学习神学和伊斯兰教法。

在伊斯兰革命推翻美国支持的君主制后，年仅20岁的莱希获任命为卡拉吉市（Karaj）检察长，接着担任首都德黑兰（Tehran）的检察长。

他自1989年至1994年担任德黑兰的检察长，并于2004年起的10年期间担任司法当局副首长，并在2014年担任国家检察总长。

莱希戴着黑色头巾，代表他是伊斯兰教先知穆罕默德（Prophet Mohammed）的直系子孙。在他当上总统后的短短数月，伊朗媒体开始以什叶派神职阶层的领袖（ayatollah）头衔称呼他。