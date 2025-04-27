伊朗南部港口爆炸 增至28死逾千伤

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（法新社德黑兰27日电） 伊朗最大商港沙希德拉贾伊（Shahid Rajaee）26日发生爆炸。根据伊朗红新月会，这起事故已造成至少28人丧生、逾1000人受伤，火势目前仍在持续延烧。

伊朗红新月会（Red Crescent）首长库凡特（Pirhossein Koolivand）表示：「不幸的是，迄今已有28人丧生」，此外1000多名伤者中已有部分被送往首都德黑兰接受治疗。

发生事故的沙希德拉贾伊港位于伊朗南部霍尔木兹甘省（Hormozgan），邻近荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），也是全球1/5石油运输必经之路。

这座港口的海关办公室透过伊朗国营电视台发布声明称，爆炸起因可能是储存危险化学品的仓库突然起火所致。1名地区紧急应变官员指出，有数个货柜发生爆炸。

伊朗国营电视台稍早报导，今天死亡人数增至25死，另有1000人受伤。

今天播出的现场画面显示，案发现场仍可看见浓浓黑烟冒出。国营电视台记者于爆炸发生后20小时在现场报导：「火势已受到控制，但仍未完全扑灭。」

伊朗内政部长莫梅尼（Eskandar Momeni）赴现场勘灾时表示：「主要区域的情况已稳定下来」。他还告诉国营电视台，港口工作人员已恢复进行货柜装箱和清关作业。