伊朗参与南非联合海军演习 美：令人无法接受

（法新社约翰尼斯堡15日电） 美国今天鉴于伊朗政权镇压抗议活动，抨击伊朗在南非外海参与海军演习「尤其令人无法接受」。

中国、伊朗、俄罗斯及阿拉伯联合大公国的军舰约一周前驶入南非开普敦（Cape Town）外海，参与金砖国家（BRICS）联合军事演习。

当地媒体报导说，南非政府曾寻求让伊朗退出这场由中国主导的军演，毕竟正值伊朗抗议潮。人权团体表示，伊朗镇压抗议活动造成数千人丧生。

目前不清楚伊朗军舰实际参与演习的程度。南非海军则强调，这次演习有助「确保航道与海上经济活动的安全」。

美国驻南非大使馆在脸书（Facebook）上发文表示：「伊朗是破坏稳定的国家，也是支持恐怖主义的国家，无论以任何形式纳入联合军事演习，都会损害海上安全与区域稳定。」

「南非在伊朗安全部队射杀、监禁并刑求从事和平政治活动的伊朗公民之际仍然欢迎他们到访，尤其令人无法接受；这些和平政治活动的权利正是南非人民曾经付出巨大努力才为自己争取到。」

美国和南非关系因多项政策分歧而跌至冰点，包括南非就加萨走廊战事在国际法院（ICJ）对以色列提起种族灭绝诉讼。

美国驻南非大使馆说：「南非不能一边靠拢伊朗，一边对世界大谈『正义』。」

美国总统川普先前扬言，若伊朗对抗议民众执行死刑，美方将对伊朗采取军事行动，但后来似乎放弃这个选项。

川普政府曾指控南非采取反美政策，不仅抵制去年11月在南非举行的20国集团（G20）峰会，还对南非商品课徵30%关税。