伊朗可能动用死刑压示威 川普公开警告强烈反制

（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天表示，如果伊朗当局在镇压反政府的抗议活动时开始对示威者处以绞刑，美国将做出强硬回应。

，川普在接受哥伦比亚广播公司（CBS）新闻专访时被问及伊朗14日可能开始执行绞刑时表示：「如果他们这么做，我们将采取非常强硬的行动。」

川普在网路上发布的访谈片段中说：「当他们开始杀害成千上万的人，现在你又告诉我还有绞刑。我们就看看，这样做会给他们带来什么后果。」

这场专访是在川普前往美国北部密西根州，参观一家制造工厂并发表经济演说时进行的。他在演说中也重申先前于社群媒体发布的讯息，向伊朗示威者喊话表示「援助正在路上」。

他也表示，目前尚不清楚伊朗的实际死亡人数。

他说：「我听到各种数字。听着，一条人命都嫌多，但我听到的有很低的数字，也有很高的数字。」

稍后，川普返回华府的途中对媒体表示，他很快就会获得有关伊朗的简报。

他说：「目前看来，死亡人数似乎相当多，但我们还不能确定。20分钟内我会知道更多，我们将会根据情况回应。」

总部在挪威的人权组织「伊朗人权」（Iran Human Rights）今天表示，目前已确认至少734人遭到杀害，实际死亡人数很可能达到数千人。

外界也日益担心，伊朗恐动用死刑手段镇压抗议行动，因为德黑兰检察官表示，当局将对部分因近期示威而被捕的嫌疑人，以「与真主为敌」（moharebeh）罪名提出死刑指控。

「伊朗人权」特别点名26岁的索坦尼（Erfan Soltani），他上周在德黑兰卫星城市卡拉吉（Karaj ）遭捕，据家属透露，他已经被判死刑，最快14日就将行刑。