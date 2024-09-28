伊朗叶门数万人抗议 谴责以色列袭黎巴嫩与加萨

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（法新社德黑兰27日电） 法新社记者与伊朗国营媒体报导，伊朗多个城市与叶门首都沙那（Sanaa）今天有数以万计民众抗议，谴责以色列攻击黎巴嫩与加萨走廊（Gaza Strip）。

伊朗通讯社（IRNA）报导，在德黑兰等伊朗城市举行的示威活动，是为了响应有关当局25日的号召，以展现对黎巴嫩真主党（Hezbollah）的支持，「并谴责犹太复国主义政权在巴勒斯坦的残暴罪行」。

真主党是所谓「抵抗轴心」（axis of resistance）一员，这个与伊朗结盟的中东武装组织锁定以色列与美国部队发动攻击，以对巴勒斯坦武装团体「哈玛斯」（Hamas）表示支持。

抵抗轴心也包含叶门叛军「青年运动」（Huthi）。青年运动昨天朝以色列发射一枚飞弹后，今天组织数万人在沙那举行示威活动。沙那10年来受到青年运动掌控。

法新社记者说，在德黑兰，于主麻日聚礼（Friday prayer）后，市中心革命广场（Enghelab Square）附近有一场抗议活动。示威群众高举真主党领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）的肖像与巴勒斯坦和真主党的旗帜。

他们高喊「以色列完蛋了，黎巴嫩胜利」，并谴责「在黎巴嫩发生的血洗事件」。抗议群众也烧掉以色列与美国国旗。

国营电视台播出伊朗的瑟姆南市（Semnan）、科姆（Qom）、卡善（Kashan）、克尔曼沙（Kermanshah）、希拉兹（Shiraz）与阿巴斯（Bandar Abbas）的示威活动画面。

沙那也有数以万计抗议群众聚集在一起高喊口号，其中许多人挥舞步枪与标语。

青年运动支持者穆塔瓦基勒（Mortada al-Mutawkil）说：「我们跟我们的黎巴嫩弟兄说，如果一切顺利，你们将会胜利。这场战争不是对以色列敌人的第一场，也不是最后一场，但如果真主保佑，这对以色列来说将比2006年战争更加痛苦。」

以色列盟国巴林严格管制示威活动，当地今天也出现两场抗议活动，谴责加萨的战事与在黎巴嫩的轰炸行动。

随即暴力情势升级，分析人士说，伊朗正走在钢索上，一边试着支持真主党，一边试着别被卷入全面冲突、落入敌人手中。