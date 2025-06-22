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伊朗向以色列发动新攻势 多地空袭警报响起

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（法新社德黑兰/耶路撒冷22日电） 美国空袭伊朗核设施后，伊朗官媒今天报导，伊朗朝以色列发射30枚飞弹，发动新一轮攻势。以色列多地则响起空袭警报。

伊朗国营电视台一名主播在直播中声称，「你们现在看到的直播画面是伊朗向被占领土（以色列）发动的新一轮飞弹攻势」。这名主播引述「消息人士」的话报导，「伊朗已向以色列发射30枚飞弹」。

以色列军方今天表示，正在拦截伊朗发射的飞弹。以色列第二大城特拉维夫（Tel Aviv）响起空袭警报，耶路撒冷传出爆炸声。

以色列军方发布声明说：「稍早前，以色列多地响起警报，因侦测到自伊朗射向以色列的飞弹。」

声明并说：「（以色列空军）正在执行拦截行动，并在必要时进行打击，以消除威胁。」

美国总统川普美东时间21日宣布轰炸伊朗3处核设施后，伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）今天谴责美方此举「令人愤怒、无法接受」，并表示伊朗有权捍卫自身主权。

阿拉奇在社群平台X上表示：「今天上午的事件令人愤怒、无法接受，将会引发深远的后果。」他主张，美方的攻击「违法且是犯罪行为。」

阿拉奇并说：「根据联合国宪章及其允许正当自卫回应的相关条文，伊朗保留一切选项，以捍卫自身的主权、利益与人民。」

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