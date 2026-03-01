伊朗国安首长拉里贾尼称将启动过渡程序

（法新社德黑兰1日电） 伊朗最高领袖哈米尼身亡后，国安首长拉里贾尼宣布，今天将展开过渡程序。与此同时，阿拉伯联合大公国的杜拜、卡达首都杜哈、巴林首都麦纳玛又传出爆炸声响。

美国与以色列2月28日对伊朗发动大规模空袭，86岁的哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）于攻击中丧生，伊朗随后进行报复，向波斯湾多国发射大量飞弹及无人机。

今天稍早，杜拜（Dubai）、杜哈（Doha）、麦纳玛（Manama）又传出爆炸声响。人在杜拜的法新社记者随后又听到第2波爆炸声。

与此同时，伊朗最高国家安全委员会（Supreme National Security Council）首长拉里贾尼（Ali Larijani）表示：「很快就会成立一个过渡时期领导委员会。总统、司法首长以及一位来自宪法监护委员会（Guardian Council）的法学家将担负责任，直到选出下一任领袖为止。」

他接受国营电视台专访时说：「这个委员会将尽快成立，我们努力在今天内完成。」

拉里贾尼身兼哈米尼的顾问，他今天也呼吁人民团结，对抗外界分裂伊朗的企图。

他说：「应该让试图分裂伊朗的团体知道，我们不会容忍此事。」