伊朗多地挨轰 美以空袭核电厂、水泥厂与石化中心

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（法新社德黑兰4日电） 根据伊朗多家媒体报导，美国与以色列今天发动空袭攻势，击中伊朗南部和西南部多处设施，包括核电厂、水泥厂、石化中心及边境贸易站，至少造成两人死亡、7人受伤。

伊朗国营媒体报导，伊朗南部布什尔（Bushehr）核电厂周边区域被击中，厂区内一名警卫丧命，不过核电厂设施未受损。

美以两国今天也击中位于伊朗与伊拉克边境的贸易站，导致一人身亡。

梅尔通讯社（Mehr）引述胡齐斯坦省（Khuzestan）副省长哈雅提（Valiollah Hayati）的说法报导，位于西南部科兰城（Khorramshahr）沙拉姆切（Shalamcheh）边境关卡的贸易站上午11时遇袭。

伊朗学生通讯社（ISNA）也引述哈雅提指出，这起攻击导致「一名伊拉克籍司机丧命，两名伊朗工人受伤」。

此外，伊朗西南部一座石化中心今天同样遭到轰炸，5人因此受伤，目前尚不清楚是否有人死亡。

哈雅提告诉法斯通讯社（Fars）和塔斯尼姆通讯社（Tasnim），「马夏石化特区（Special Petrochemical Zone of Mahshahr）发生爆炸」，当地有3家公司遇袭，受损范围目前尚不明朗。

伊朗南部一座水泥厂也遭美以联手攻击，不过工厂营运据报未受影响。

伊朗南部霍尔木兹甘省（Hormozgan）副省长纳菲西（Ahmad Nafisi）向塔斯尼姆通讯社证实，港市哈米尔（Bandar Khamir）水泥厂遇袭，不过无人伤亡，工厂也「持续正常运作」。