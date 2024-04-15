伊朗大规模空袭 以色列参谋总长：将会有所回应

2 分钟

（法新社耶路撒冷15日电） 伊朗13日对以色列发动大规模无人机和飞弹攻击后，以色列国防军参谋总长哈勒维（Herzi Halevi）今天在受到伊朗空袭的一处军事基地向官兵发表谈话，他说以色列会做出因应。

根据以色列军方发布的声明，哈勒维视察以色列南部内瓦庭军事基地（Nevatim base）时说道：「如此多的（伊朗）飞弹、巡弋飞弹和无人机发射到以色列境内，将会有所回应的。」

以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）透过另一份声明指出：「我们会采取一切必要措施来保护以色列。」 以色列军方表示，伊朗13日晚间开始向以色列发射大量飞弹和无人机，数量逾300个。

这波攻击是为了报复4月1日伊朗驻叙利亚首都大马士革大使馆旁边的附属建筑遭到致命空袭，伊朗当局认为该次空袭是以色列所为。 以色列军方声称，在美国和其他盟邦的协助下，拦截了99%的空中威胁，伊朗的空袭只造成些许损害，内瓦庭基地于这波攻击中也只受到「轻微打击」。

另外，以色列军方今天提到，4月1日伊朗驻大马士革大使馆旁边的附属建筑遭受空袭而丧命的人员，曾参与「针对以色列的恐怖主义行动」，这是以色列对于该起空袭事件的首次官方回应。

哈加里表示：「据我所知，在大马士革丧命的死者是伊朗圣城部队（Quds Force）成员。这些人员参与了针对以色列的恐怖主义行动。」

他还说：「这些恐怖分子之中，有真主党（Hezbollah）成员和伊朗的帮手。就我所知，那里没有外交官。」