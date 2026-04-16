伊朗威胁将击沉美国军舰 中东战况最新发展一次看

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（法新社巴黎15日电） 美国与以色列联手攻打伊朗第47天，美国正在讨论美伊第2轮和平会谈，但伊朗高级军事顾问放话，如果发动地面入侵，将俘虏美国官兵为人质，并击沉封锁荷莫兹海峡的美国军舰。

● 伊朗警告美国舰艇与官兵

伊朗最高领袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）的高级军事顾问、强硬派人物雷札伊（Mohsen Rezaei）今天警告，伊朗将挟持地面入侵的美国官兵作为人质，并击沉在荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）实施军事封锁的美国船舰。荷莫兹海峡是石油、天然气与其他波斯湾出口产品的重要航道。 曾任伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）总司令的雷札伊上月获穆吉塔巴．哈米尼任命为军事顾问。他接受伊朗国营电视台访问时表示，美国舰队中的战舰「绝对会暴露在我们的飞弹攻击范围内，我们可以摧毁它们」。

雷札伊补充说，如果华府对伊朗发动地面入侵，那将会是件「好事」，因为「我们将俘虏数千名人质，然后每换回一人就能获得10亿美元」。

● 新一波石油制裁

美国官员对伊朗祭出新一轮制裁，对象是20多名参与石油运输的人员，以及在石油运输大亨夏卡尼（Mohammad Hossein Shamkhani）旗下网络运作的公司与船舶。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）在声明中表示：「财政部正在积极推动『经济怒潮』（Economic Fury）行动，将目标锁定像夏卡尼家族这样的政权菁英，他们企图以牺牲伊朗人民的利益来牟利。」

● 粮食危机忧虑加剧

世界银行（World Bank）首席经济学家接受法新社采访时表示，中东冲突带来的经济冲击波及全球，可能使数百万人陷入饥饿。

吉尔（Indermit Gill）说：「我们已有约3亿人深受严重的粮食不安全之苦。」他说，随着连锁反应扩大，「这个数字很快将增加大约两成」。

● 日股美股创新高

随着各界高度乐观预期美伊将延长停火协议，以便对结束战争与重启荷莫兹海峡举行进一步谈判，亚洲股市延续本周的涨势，日本股市创下历史新高。

这波涨势追随华尔街表现，美股同样创下历史新高，主因投资人对于企业财报表现强劲感到振奋，显示在油价飙涨与通膨上升的情况下，美国经济依然具有韧性。

由于交易员正在等待关键的荷莫兹海峡重新开放，国际油价走势平稳，但仍维持在每桶100美元以下。西德州中级原油（WTI）上涨0.1%，来到每桶91.34美元；布伦特原油（Brent）持平，来到每桶94.96美元。

● 目标一致

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以色列与美国在遏止伊朗的目标上完全一致。 他在电视演说中表示：「我们希望看到伊朗移除浓缩物质，我们希望看到伊朗消除境内的浓缩能力，当然，我们想要看到（荷莫兹）海峡重新开放。」 ● 瓦解真主党

尼坦雅胡表示，在与黎巴嫩举行数十年来的首次直接会谈时，以色列的首要任务是确保「瓦解」真主党（Hezbollah）。

他说：「有两个核心目标：第一是瓦解真主党，第二是透过实力…达成可持续的和平。」

● 第2轮谈判

白宫表示，美国正在讨论与伊朗举行第2轮和平会谈，并对达成协议抱持乐观态度。新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）向媒体表示，进一步会谈「很有可能」会在巴基斯坦首都伊斯兰马巴德举行。

● 以军下令设真主党歼灭区

以色列军方总参谋长表示，随着以军在黎巴嫩南部发动大规模进攻，他已下令将黎巴嫩利塔尼河（Litani River）以南地区划设为真主党「歼灭区」。

● 中国支持和平谈判「动能」

中国外交部长王毅告诉伊朗外长，北京「支持保持停火与谈判势头」，这符合伊朗人民根本利益，也是地区国家和国际社会共同期盼。

● 美国称阻止10艘伊朗船只出港

美军中央司令部（CENTCOM）表示，在对伊朗实施海上封锁的最初48小时内，已阻止10艘船只驶出伊朗港口。

但船舶追踪数据指出，至少有3艘从伊朗港口出发的船只穿越荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），但有些航经这条路线的船只随后又折返。