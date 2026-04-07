伊朗媒体：首都及周边遇袭酿18死 一犹太会堂全毁

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（法新社德黑兰7日电） 伊朗媒体今天引述当地官员的说法报导，邻近首都德黑兰的艾布士省遇袭，造成包括2名孩童在内共18死；此外，德黑兰一处犹太会堂也在今晨美国与以色列的空袭中全毁。

伊朗司法机构旗下的网站米珊线上（Mizan Online）及法斯通讯社（Fars news agency）报导，艾布士省（Alborz）一名副省长表示，美、以攻击击中住宅区，「目前已确认有18名同胞罹难，包括两名年幼孩童」。

副省长补充道，今晨这起攻击也造成另外24人受伤。

伊朗政府最近几天并未更新战争的总伤亡人数。总部位于美国的「人权行动者新闻通讯社」（HRANA）昨天则称，已有至少3597人丧生，包括1665名平民，其中至少248人为孩童。

另据伊朗梅尔通讯社（Mehr）及「东方报」（Shargh）报导，美、以今晨发动的空袭「彻底摧毁」位于德黑兰的拉菲尼亚犹太会堂（Rafi-Nia Synagogue）。

犹太教是伊朗法律认可的少数宗教之一。伊朗境内犹太族群规模不大，许多成员在1979年伊斯兰革命后已逃离伊朗。

以色列军方今天稍早另透过X平台的波斯语帐号，呼吁伊朗民众在当地时间晚上9时前避免搭乘火车，暗示可能对伊朗铁路网进行打击。

一名伊朗地方官员随后告诉国营媒体，美、以对伊朗中部卡善市（Kashan）一座铁路桥发动攻击，造成2人丧生。