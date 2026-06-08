伊朗射飞弹报复以色列 以军：犯下严重错误

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（法新社耶路撒冷7日电） 伊朗因黎巴嫩贝鲁特（Beirut）遭遇袭击，对以色列发射飞弹进行报复；以色列军方今天警告，伊朗已犯下「严重错误」。

以色列军方今天至少通报3波飞弹来袭，这是自4月8日伊朗和美国、以色列之间脆弱停火以来，以色列本土首度防空警报大作。

根据以军说法，以境北部和中部大范围地区，包括海法（Haifa）、塞沙里亚（Caesarea）以及海德拉（Hadera）等城镇都响起空袭警报。

随后，以色列国防军参谋总长萨米（Eyal Zamir）表示，只要获得授权，军方「立即强力打击敌人」。

法新社报导，以军今天在短时间内连续发表数份声明，称侦测到来自伊朗发射的多枚飞弹，而所有飞弹都已拦截下来。

以军在回覆法新社询问时表示，伊朗共发射了11枚飞弹。

军方发言人德弗林（Effie Defrin）在电视声明中表示：「伊朗恐怖政权再次选择恐怖主义道路，已犯下严重错误。」

德黑兰则称，伊朗这波飞弹是针对以色列今早对贝鲁特南郊空袭，而发出「警告」。

以色列表示，他们今早空袭，是锁定贝鲁特南郊的真主党指挥中心。

伊朗又说，若敌方进一步侵略，伊朗将有「更大规模」回应，会瞄准区域内所有美国和以色列的目标。（编译：纪锦玲）