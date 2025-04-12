伊朗将与美国举行核会谈 寻求达成公平协议

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（法新社德黑兰11日电） 伊朗今天表示，寻求就核子计画达成「真正且公平」的协议。美国则在周末这场意义重大的会谈前表示愿意妥协，但坚称德黑兰不得拥有核武。

长年敌对的美国与伊朗12日将在阿曼会谈。几周之前，美国总统川普致函伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），寻求透过外交途径解决问题，也警告如伊朗拒绝美方可能采取军事行动。

哈米尼的顾问夏卡尼（Ali Shamkhani）在社群平台X上发文：「德黑兰并不是在摄影机面前举行会谈作秀，而是寻求达成一项真正且公平的协议，一些重要且可行的拟议均已备妥。」

他证实外长阿拉奇（Abbas Araghchi）正前往阿曼，并获得「与美国举行间接谈判的完整授权」，还说如华府展现善意，前方道路将会很「平顺」。

美伊举行会谈前，川普重申他反对伊朗取得核武。在特使魏科夫（Steve Witkoff）将与阿拉奇见面前夕，川普在空军一号（Air Force One）告诉媒体：「我希望伊朗成为一个美好、伟大、幸福的国家。但他们不能拥有核武。」

川普长年好友的魏科夫现担任美国总统在全球四处奔走的特使，他在参加会谈前展现弹性。

魏科夫告诉华尔街日报，他们今日的立场首先是要求伊朗完全废除核武计画，这是川普周围强派人士的观点，但很少人预期伊朗将接受。

魏科夫说：「这不代表我们不会在细节上找到其他方法，让两国达成妥协。但我们的红线划就在那里，即你们不能将核子能力武器化。」

前美国总统欧巴马于2015年协商出一项协议，寻求防止伊朗取得核子武器，但没有坚持完全废除其具争议性的核子计画。

川普批评这项协议太过软弱，在第一任时撕毁协议，取而代之的是对伊朗石油产业祭出全面性制裁。德黑兰后也不再遵守。