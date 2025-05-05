伊朗展示射程1200公里新型飞弹 同时向美呛声

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（法新社德黑兰4日电） 伊朗与西方关系紧张加剧之际，伊朗国家电视台报导，德黑兰当局今天展示一款射程达1200公里的新型固体燃料弹道飞弹。

法新社引述电视台报导内容指出：「这款采固体推进剂的盖塞姆．巴西尔（Ghassem Basir）弹道飞弹，射程至少达1200公里，是伊朗最新的防御成就。」

西方国家一直很关切伊朗的飞弹能力，指控该国破坏中东稳定。

伊朗支持的「抵抗轴心」（Axis of Resistance）网络，由叶门「青年运动」（Huthis）、黎巴嫩真主党（Hezbollah）、加萨走廊的巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas），以及伊拉克什叶派（Shiite）等反以色列武装团体组成。

去年10月，伊朗和区域宿敌以色列首次对彼此发动直接攻击。

伊朗国家电视台今天专访国防部长纳西尔扎德（Aziz Nasirzadeh）时，播出这新型飞弹的画面。

纳西尔扎德说：「若我们遭到攻击，若有人向我们发动战争，我们将以武力回击，并且锁定他们的利益和基地。」

他说：「我们对邻国没有敌意，但美国基地是我们的目标。」

伊朗展示最新飞弹之前，德黑兰和华府自4月12日起，曾连续3个周六在阿曼斡旋下针对伊朗核计画举行会谈。（译者：纪锦玲）