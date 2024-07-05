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伊朗总统决选保守派对阵改革派 投票率将成关键

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（法新社德黑兰5日电） 伊朗今天进行总统选举第2轮投票，由改革派候选人裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）对决极端保守派的贾立里（Saeed Jalili），投票率将成为左右胜负的关键。

今年5月伊朗时任总统莱希（Ebrahim Raisi）搭乘直升机坠机身亡，让总统大选提前举行。

伊朗国营电视台报导，当地时间上午8时（台湾时间上午11时30分）第2轮投票展开之际，伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）就前往投票所投票。

伊朗内政部长瓦希迪（Ahmad Vahidi）表示，第14届总统大选第2轮投票开始，「我们将从两位候选人之中选出未来的总统」。 伊朗选务当局的数据指出，6月28日首轮投票，唯一的改革派候选人裴泽斯基安拿下约42%选票居首，曾担任核子谈判代表的贾立里则位居第2，得票率约39%。

伊朗约有6100万合格选民，首轮投票率却只有大约40%，创下1979年伊斯兰革命以来历次伊朗总统大选的投票率新低纪录。

伊朗国营电视台3日播出哈米尼的谈话影片，他说「总统大选第2轮投票非常重要」，并呼吁民众提高决选的投票率。

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