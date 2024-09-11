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伊朗总统裴泽斯基安上任后首访伊拉克 寻求深化两国关系

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（法新社巴格达11日电） 伊朗新任总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）今天抵达邻国伊拉克，这是他自上任以来的首趟外访，目的在着手加强原已紧密的两伊关系。

伊拉克总理办公室发表简短声明说，「总理苏达尼（Mohammed Shia al-Sudani）欢迎伊朗伊斯兰共和国总统裴泽斯基安」，并附上两人在巴格达机场停机坪握手的照片。

裴泽斯基安矢言将把与邻国建立关系列为首要之务，他寻求缓解伊朗遭国际社会孤立的局面，并减轻美国带头制裁伊朗经济造成的冲击。

在裴泽斯基安访问伊拉克前，西方强权昨天宣布对伊朗祭出新的制裁，理由是伊朗向俄罗斯供应用于对付乌克兰的短程飞弹。

伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanani）警告英国、法国与德国，他们将因为这个「敌对」举动，「面临适当且相称的行动」。

在伊朗总统访问伊拉克之际，中东也因加萨战争陷入混乱，并将此区获伊朗支持的武装团体给卷入，让巴格达与华府的关系变得更复杂。

伊拉克安全官员说，在裴泽斯基安抵达伊拉克的数小时前，以美国为首的反圣战士联军使用的机场基地发生爆炸。

获伊朗支持的伊拉克民兵组织真主党旅（Ketaeb Hezbollah）的发言人说，昨晚的攻击目的在「扰乱伊朗总统的访问」。

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