伊朗战争何时了？ 尼坦雅胡：已完成过半目标

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（法新社华盛顿30日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他们对伊朗的战争，已经完成过半目标，但尼坦雅胡并未对战事何时结束订下时间表。

尼坦雅胡接受美国保守派媒体「新闻头条」（Newsmax）访问时表示：「肯定已完成逾半任务，但我不想给出具体的时间表。」

他又说，所谓「完成逾半」指的是任务方面，而不一定是时间表。

美国总统川普与尼坦雅胡在2月28日发动对伊朗战争。川普起初表示，这项行动将会持续4到6周。

伊朗战争已导致油价飙涨，美国国内反对声浪普遍，国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天表示，这场战争还会持续「数周」，但不会拖数月之久。

尼坦雅胡表示，这场战争的目标之一，就是歼灭「数以千计的」伊朗革命卫队。

他还说，以色列与美国「即将终结」伊朗的军工产业。

尼坦雅胡说：「整个产业基础都要摧毁，你知道，就是整厂摧毁，以及核子计画本身。」

法新社报导，尼坦雅胡与川普屡次声称，伊朗即将制造核武，但联合国核子监管机构并未支持此一说法。即便是川普曾声称，他们在去年6月对伊朗轰炸中，已经「夷平」了整个关键设施，但「伊朗即将制造核武」的说法依然存在。

尼坦雅胡今天表示，他有信心，伊朗的伊斯兰共和体制将会倒台，不过尼坦雅胡强调，这并非是他们的主要目标。（编译：纪锦玲）