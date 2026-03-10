伊朗战争升温 川普政治风险日益增长

（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普今天在佛罗里达州与共和党国会议员召开年度策略会议，会中最紧迫的议题，就是如何避免伊朗战争拖累共和党在今年11月期中选举的选情。

原油价格飙升至多年新高，美国国内燃油价格也随之攀升，距离11月期中选举仅剩8个月，共和党面临伊朗战争可能带来的负面影响。

共和党若失去目前在国会掌握的微弱优势，恐使川普（Donald Trump）最后两年任期的施政陷入困境。

在会议开幕致词中，川普选择把重点放在推动投票新规法案，即要求选民投票时出示附照片的身分证件，他坚称这将「确保期中选举胜利」。

当前看不到结束期限的新伊朗冲突已分裂川普的基本盘，这位79岁企业大亨当初的竞选政见包括结束海外战争。

川普昔日铁杆盟友、前联邦众议员葛林（Marjorie Taylor Greene）称这场新中东战事是「背叛」他的「让美国再次伟大」（MAGA）民粹运动。

保守派Podcast主持人凯利（Megyn Kelly）也表示「严重质疑」这场军事行动。

在国会，目前仅少数共和党议员对战事表达担忧，不过若原本就偏负面的民意进一步恶化，他们的反对声浪可能扩大。

美国乔治华盛顿大学（George Washington University）政治管理学教授贝尔特（Todd Belt）告诉法新：「外交政策对期中选举的影响通常不大…除非它与民众生活品质下降存在直接连结。」

贝尔特警告，如果油价飙升造成的经济冲击持续至投票日，将加剧共和党在期中选举面临的政治逆风。